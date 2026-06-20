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Разследват санданчанин, размахвал нож в игрална зала

Тони Маскръчка

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Разследват санданчанин, размахвал нож в игрална зала.

Разследват санданчанин, който размахвал нож в игрална зала. Под ръководството на Районна прокуратура – Благоевград, Териториално отделение – Сандански, се води досъдебно производство за хулиганство. 

С постановление на прокурор 36-годишният Г. А. е привлечен в качеството на обвиняем за това, че е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като деянието по своето съдържание се отличава с изключителен цинизъм и дързост.

Според събраните до момента доказателства, през нощта на 19.06.2026 г. обвиняемият влязъл в игрална зала в гр. Сандански, държейки нож. В помещението предизвикал физическо стълкновение с охранителя на обекта, като му нанесъл удари с юмруци и с нож в областта на главата и тялото.

Действията на Г.А. били извършени на публично място пред присъстващи граждани. Той демонстративно размахвал ножа и проявил агресивно поведение, с което предизвикал смут, страх и възмущение у присъстващите и грубо нарушил обществения ред.

Спрямо обвиняемия е постановено задържане за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено в съда на искане за вземане на мярка за неотклонение.

За извършеното престъпление законът предвижда наказание лишаване от свобода до пет години.

Разследват санданчанин, размахвал нож в игрална зала.

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