15 звънци за Георги от Разлог, който изкачи Еверест

Кметът на община Разлог Красимир Герчев връчи на българския алпинист Георги Колевичин почетен плакет и 15 разложки звънци – символ на непреходната кукерска традиция Старчева.

След покоряването на най-високия връх на планетата – Еверест, българският алпинист Георги Колевичин се завърна в родния си град, където бе посрещнат като герой от своите съграждани, семейството, близки, приятели и жители на Разлог. Със сълзи в очите стояха изправени неговите родители, неговият брат, неговите спонсори, приятелите.

Още с влизането му в залата на Общински съвет – Разлог, придружен от кмета на община Разлог Красимир Герчев, присъстващите се изправиха на крака и го приветстваха с продължителни аплодисменти. Вълнуващото посрещане бе съпроводено от изпълнението на трио „Магдена", които изпяха една от най-обичаните български песни – „Хубава си, моя горо".

Кметът Герчев поздрави младия алпинист за изключителното му постижение и за достойния пример, който дава на младите хора. „Георги показа, че когато човек носи мечтата в сърцето си и не спира да върви към нея, няма недостижими върхове. Днес Разлог се гордее не само с един голям спортист, а с един достоен българин, който прослави родния си край и България пред света", подчерта кметът Красимир Герчев и не пропусна да благодари на неговите родители, че са отгледали достоен и смел син.

В знак на признателност кметът връчи на Георги Колевичин Почетен плакет на Община Разлог и обяви внесеното предложение за удостояването му със званието „Почетен гражданин на Разлог".

Георги Колевичин разказа за изпитанията по пътя към върха, за трудностите в суровите условия на Хималаите и за подготовката, необходима, за да достигнеш място, където природата поставя човека пред пределите на неговите възможности. За него Еверест е повече от връх. Еверест е мечта, която се превръща в реалност с години труд, лишения, дисциплина, смелост и непоколебима воля. Именно тези качества превърнаха стремежа на Георги Колевичин в успех и го наредиха сред българите, изкачили покрива на света.

На свой ред алпинистът подари на кмета Разлог фотографска картина „От върха". Вълнение и сълзи в очите предизвика прегръдката и символичния подарък от планинския спасител Любчо Джолев, който подчерта, че само Георги знае как се изкачват върховете и колко е трудно. Картичка с химайската корона, която Георги мечтае да изкачи, му подари шестгодишно дете и го прегърна, китка еделвайс от родния Пирин получи алпиниста от още един доброволец – спасител Цветан Манов, разложкото знаме му подариха от туристическото дружество...

Особено емоционален момент настъпи, когато група чауши от Разлог поднесоха специалния дар на кмета – 15 разложки звънци.



