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15 звънци за Георги от Разлог, който изкачи Еверест

Тони Маскръчка

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Георги Колевичин стана почетен гражданин на Разлог.

Кметът на община Разлог Красимир Герчев връчи на българския алпинист Георги Колевичин почетен плакет и 15 разложки звънци – символ на непреходната кукерска традиция Старчева.

След покоряването на най-високия връх на планетата – Еверест, българският алпинист Георги Колевичин се завърна в родния си град, където бе посрещнат като герой от своите съграждани, семейството, близки, приятели и жители на Разлог. Със сълзи в очите стояха изправени неговите родители, неговият брат, неговите спонсори, приятелите.

Още с влизането му в залата на Общински съвет – Разлог, придружен от кмета на община Разлог Красимир Герчев, присъстващите се изправиха на крака и го приветстваха с продължителни аплодисменти. Вълнуващото посрещане бе съпроводено от изпълнението на трио „Магдена", които изпяха една от най-обичаните български песни – „Хубава си, моя горо".

Кметът Герчев поздрави младия алпинист за изключителното му постижение и за достойния пример, който дава на младите хора. „Георги показа, че когато човек носи мечтата в сърцето си и не спира да върви към нея, няма недостижими върхове. Днес Разлог се гордее не само с един голям спортист, а с един достоен българин, който прослави родния си край и България пред света", подчерта кметът Красимир Герчев и не пропусна да благодари на неговите родители, че са отгледали достоен и смел син.

В знак на признателност кметът връчи на Георги Колевичин Почетен плакет на Община Разлог и обяви внесеното предложение за удостояването му със званието „Почетен гражданин на Разлог".

Георги Колевичин разказа за изпитанията по пътя към върха, за трудностите в суровите условия на Хималаите и за подготовката, необходима, за да достигнеш място, където природата поставя човека пред пределите на неговите възможности. За него Еверест е повече от връх. Еверест е мечта, която се превръща в реалност с години труд, лишения, дисциплина, смелост и непоколебима воля. Именно тези качества превърнаха стремежа на Георги Колевичин в успех и го наредиха сред българите, изкачили покрива на света.

На свой ред алпинистът подари на кмета Разлог фотографска картина „От върха". Вълнение и сълзи в очите предизвика прегръдката и символичния подарък от планинския спасител Любчо Джолев, който подчерта, че само Георги знае как се изкачват върховете и колко е трудно. Картичка с химайската корона, която Георги мечтае да изкачи, му подари шестгодишно дете и го прегърна, китка еделвайс от родния Пирин получи алпиниста от още един доброволец – спасител Цветан Манов, разложкото знаме му подариха от туристическото дружество...

Особено емоционален момент настъпи, когато група чауши от Разлог поднесоха специалния дар на кмета – 15 разложки звънци. 

Георги Колевичин стана почетен гражданин на Разлог.
Кметът на Разлог Красимир Герчев посрещна Георги Колевичин.
Георги Колевичин стана почетен гражданин на Разлог.
Кметът на Разлог Красимир Герчев посрещна Георги Колевичин.
Георги Колевичин стана почетен гражданин на Разлог.
Кметът на Разлог Красимир Герчев посрещна Георги Колевичин.

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