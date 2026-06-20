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Издирват 78-годишна жена в пресечени местности над Смолян

Валентин Хаджиев

[email protected]

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Венета Радева

Полиция, доброволци и следово куче участват в акция по издирването на 78-годишната Венета Радева. Според информация, подадена от близките ѝ, тя е в неизвестност от снощи, около 02:00 часа, след като е излязла от дома си.
Екипите, ангажирани с издирването, са съсредоточени в района на местността „Белия камък" в посока към храм „Св. Пантелеймон", където извършват обходи и претърсват труднодостъпни терени.
По информация на близките Венета Радева страда от деменция, поради което е възможно да е дезориентирана и да не може сама да намери пътя обратно или да потърси помощ.
От полицията и участниците в издирването отправят апел към гражданите за съдействие. Всеки, който е виждал Венета Радева или разполага с информация за местонахождението ѝ, е призован незабавно да подаде сигнал на телефон 112 .
Близките молят информацията да бъде разпространена възможно най-широко, тъй като всеки сигнал може да бъде от значение за успешното откриване на жената.

Венета Радева

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