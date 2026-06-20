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Шефката на РДНСК - Ловеч: Оставката ми не е заради "Хемус"

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Магистрала "Хемус". Снимка: Архив
  • Арх. Даниела Златанова си тръгва заради "слепота" как участък от магистралата се строи незаконно, обяви преди ден регионалният министър 
  • Когато Шишков бе зам.-министър, защо нищо не направи, пита го тя
  • Сменят в понеделник и началника на ДНСК в София?

Категорично възразявам срещу опитите от чуждо име да бъдат формулирани мотиви и причини за подадената от мен оставка като началник на РДНСК - Ловеч.

Това заяви в своя позиция подалата оставка от поста арх. Даниела Златанова. За напускането й съобщи в петък регионалният министър Иван Шишков. Златанова е категорична, че решението й е лично, а причината за него са наблюденията й върху работата на ръководството на регионалното министерство. Тя обясни, че е решила да подаде оставка, когато е разбрала, че Шишков се връща начело на МРРБ.

"Не приемам публично да ми бъдат приписвани основания, които не съм заявявала. Още по-малко това да бъде обвързвано с конкретни обекти, казуси или внушения, включително с магистрала "Хемус" и лот 4, без да има факти, изхождащи от мен", категорична е Златанова.

"Колежката е напуснала, защото има една комисия. Поредната комисия на организираната слепота. Това е комисия, в която са се събрали служители на ДНСК, РДНСК, АПИ и всички са казали, че това, дето го виждат било временен път. Забележете - изградена инфраструктура на бъдеща магистрала, на трасе, което тогава не беше отчуждено. И всички те се събират и казват, че незаконното строителство е временен път. Временният път, който е платен след това за 14 млн. евро. И тези хора започват да се разбягват. Но няма да избягат от това да си понесат законовата отговорност", каза вчера регионалният министър в Народното събрание, след като участва в петъчния парламентарен контрол.

Той заяви, че мотив за това е косвената му дискусия с бившия регионален министър Иван Иванов за констатирано незаконно строителство през 2021 г. От септември същата година имало и доклад на ДНСК.

"Теми като „незаконно строителство", упражняване на контролни правомощия и издаване на административни актове не следва да се коментират с внушения и обобщения, а с необходимата професионална и правна отговорност. Широката общественост не е длъжна да знае смисъла на „констатирано незаконно строителство с констативен протокол", но един експерт е длъжен. Кога може да се твърди, че е налице незаконно строителство – единствено при влязла в законна сила заповед за премахване. Защо не е извършена административната процедура, когато г-н Шишков е бил зам.-министър и е имал правомощия", пита Златанова. И допълва, че постът й в РДНСК е началник, а не директор, както заяви министър Шишков, а когато става въпрос за строежи, по закон те се класифицират по категории, а не по класове.

"Когато подобни неточности се допускат в публично изявление от лице, заемащо поста министър на регионалното развитие, те неминуемо поставят въпроси за прецизността на отправените оценки и внушения", категорична е тя.

Относно казаното от Шишков за "комисията по огранизирана слепота", според Златанова това е "оригинално художествено определение и е подходящо за политическа демагогия, не и за образа на експерт".

"През целия период на заемане на длъжността съм изпълнявала правомощията си добросъвестно, в рамките на закона и в съответствие със служебните си задължения. Никога не съм се „разбягвала", нито съм имала основание да се крия от който и да било институционален или обществен въпрос", заявява тя.

"Ние правим проверки на магистрала "Хемус" всеки месец и това не е удобно за фирмите. Ловеч е едно от най-атрактивните места и затова се подменят хора, за да се сложат удобни. От 2021, 2022 г. РДНСК не е имала постоянен началник. В момента строителството в района е спряло, а аз бих предпочела да се строи", каза Златанова. 

"Според мен в понеделник ще сменят и началника на ДНСК в София. Вероятно ще е отново Деляна Панайотова, която бе на поста и през 2021 г. по времето на Шишков", каза още тя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Магистрала "Хемус". Снимка: Архив

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