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Проверяват 21 сигнала за нефтени замърсявания по плажовете ни на Черно море

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МОСВ проверява сигнали за нефтени замърсявания по Черноморието СНИМКА: АВТОРЪТ И АРХИВ

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) предприе спешни мерки след постъпили сигнали за замърсяване с нефт по плажове на българското Черноморие.

Само в Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Бургас са получени 21 сигнала за наличие на мазутни замърсявания по плажните ивици на Южното Черноморие. След извършените проверки на място експерти от РИОСВ и Басейнова дирекция „Черноморски район" са установили множество мазутни топчета, изхвърлени от морето върху пясъка, пише БТА.

В резултат на констатациите са издадени предписания към концесионерите на засегнатите плажове и към съответните общини за незабавно организиране на почистването.

Непосредствено след получаването им експерти са извършили проверки на място съвместно с представители на Басейнова дирекция „Черноморски район“, при които по плажните ивици са констатирани множество мазутни топчета, изхвърлени от морето. Издадени са предписания към концесионерите на засегнатите плажове и до съответните общини за организация и незабавно почистване на плажните ивици, посочиха от МОСВ.

Експерти от РИОСВ – Варна, Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионална лаборатория – Варна са извършили проверка по сигнал за замърсяване с нефтопродукти на плажната ивица в района на морски плаж „Романтика“ в к.к. Камчия, община Аврен. След нея е установено замърсяване на пясъчната ивица с изхвърлени от морето черни лепкави частици с твърда консистенция, различна големина и слаб мирис, характерен за нефтопродукти. При извършения оглед на място не е установен брегови източник на замърсяването.

От морските води в района са взети проби, които ще бъдат изследвани за наличие на нефтопродукти, полихлорирани бифенили и летливи органични съединения. Предварителните данни сочат, че е възможно замърсяването да е свързано с дейността на плавателни съдове, допълниха от МОСВ. На община Аврен са издадени предписания за предприемане на необходимите действия по почистване на засегнатия участък.

Плаж "Кабакум - Север" край Варна е почистен от нефтопродукти, съобщиха от МОСВ в началото на годината.

МОСВ проверява сигнали за нефтени замърсявания по Черноморието СНИМКА: АВТОРЪТ И АРХИВ

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