Броят мечките в Рила като събират екскременти и ги изследват в Словения. Дирекция Национален Парк Рила в партньорство с Изпълнителната агенция по околна среда работят по проект за мониторинг на популацията на кафява мечка чрез ДНК анализ.

ДНК методът е най-съвременният начин за мониторинг и установяване на числеността на даден вид, съобщават от НП "Рила". Генетичните проби се събират от екскременти чрез прилагане на неинвазивен метод. ДНК изследванията се извършат в Словения, в една от най-добрите лаборатории за подобен род изследвания. На основата на анализ на събраните проби ще се установи числеността на вида на национално ниво, както и на ниво географска суб-популация, полова структура и наличие на вътревидова хибридизация.