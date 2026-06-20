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Броят мечките в Рила като събират екскременти и ги изследват в Словения

Тони Маскръчка

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Броят мечките в Рила като събират екскременти и ги изследват в Словения. СНИМКА: НП "Рила"

Броят мечките в Рила като събират екскременти и ги изследват в Словения. Дирекция Национален Парк Рила в партньорство с Изпълнителната агенция по околна среда работят по проект за мониторинг на популацията на кафява мечка чрез ДНК анализ.

ДНК методът е най-съвременният начин за мониторинг и установяване на числеността на даден вид, съобщават от НП "Рила". Генетичните проби се събират от екскременти чрез прилагане на неинвазивен метод. ДНК изследванията се извършат в Словения, в една от най-добрите лаборатории за подобен род изследвания. На основата на анализ на събраните проби ще се установи числеността на вида на национално ниво, както и на ниво географска суб-популация, полова структура и наличие на вътревидова хибридизация. 

Броят мечките в Рила като събират екскременти и ги изследват в Словения. СНИМКА: НП "Рила"

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