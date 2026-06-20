Дрогиран бургазлия без книжка вози 27 мигранти в бус с британски номера, хванаха го край Аркутино

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Гранични полицаи задържаха край Аркутино дрогиран шофьор без книжка, който превозвал 27 незаконни мигранти.

В четвъртък към 20 часа граничен полицейски наряд е спрял за проверка между плаж ,,Аркутино" и разклона зa комплекс ,,Св. Тома" микробус с британска регистрация, управляван от 31-годишен от Бургас.

Установено, е че в товарния отсек на автомобила има 27 незаконни мигранти без документи за самоличност. 22-ма съобщили, че са от Афганистан, а останалите твърдели, че са от Пакистан. нелегалните пътници са задържани в ГПУ-Бургас. Шофьорът също е арестуван.

При проверка е станало ясно, че бургазлията няма шофьорска книжка, а пробата за наркотици била положителна. Образувано е бързо производство, уведомена е районната прокуратура.

Това не е първият случай на задържани нелегални мигранти в района. Преди две години наш репортер попадна на бедстваща група край Аркутино, в която трима мигранти бяха в тежко състояние и отведени в болница.