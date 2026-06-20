Германия към Радев: Ако не давате оръжие на Киев, как очаквате Путин да преговаря за мир?

Ако настоявате за преговори, но не доставяте оръжие на Украйна, тогава искам да ми обясните как възнамерявате да накарате Путин да седне на масата за преговори?

Този въпрос отправя посланикът на Германия у нас Ирене Планк и индиректно го насочва към премиера на България Румен Радев, без да му споменава името. Позицията на Планк бе публикувана от германското посолство, а в нея тя защитава военната помощ за Украйна.

Първоначално решението, че България спира военната помощ за Украйна бе съобщено от военния министър Димитър Стоянов по време на пресконференцията, която даде за 1 месец на поста в правителството на Радев. След това той обясни, че става въпрос за спиране на безвъзмездната помощ, която България е изпращала на Украйна от собствените си военни способности.

"Няма как да бъде предоставено оръжие от складовете на българската армия. Тя не продава оръжия. Това не е мой ангажимент, а на индустрията. Няма как от нашите складове да бъде отнасяно повече оръжие", обясни Стоянов, но допълни, че няма да спрат продажбите на оръжие за Киев от военните ни заводи. Именно те са сред основните източници на въоръжение, с което си служат украинските въоръжени сили.

Според Ирене Планк руският президент Владимир Путин не дава признаци, че е готов да води диалог за мир, въпреки многократните международни инициативи.

"Путин не иска да преговаря. Многократно са отправяни предложения към него - последно в рамките на срещата на върха на Г-7 от страна на Украйна, но всеки път са отхвърляни", заявява посланичката на Германия.

Тя предупреждава, че стопирането на военната помощ би отслабило позициите на Киев и би намалило още стимулите на Москва да започне мирни преговори.

"Ако спрете да подкрепяте Украйна в отбраната ѝ срещу руската агресия, ще отслабите позицията на Украйна. А тогава Путин още по-малко ще има стимул да преговаря", категорична е тя.

Позицията на Берлин е вследствие на обявеното от кабинета "Радев" решение за спиране на военната помощ за Украйна, както и редица изявления на премиера Радев, в които настоява за незабавни мирни преговори между воюващите Русия и Украйна.

При първото си официално посещение извън страната като премиер, Радев се срещна с канцлера на Германия Фридрих Мерц в Берлин. Тогава на журналистически въпрос по темата Радев заяви, че на този етап от войната е най-важно да стартират преговорите за мир.

"Крайно време е за дипломация, защото войната на изтощение всъщност изтощава всички участващи и подкрепящи страни – икономически и социално", каза тогава премиерът.

Визитата му в Берлин обаче не породи съществен интерес сред най-големите немски медии.

През последните дни Радев създаде напрежение в рамките на ЕС, защото обяви, че България е против санкциите срещу Русия, свързани с руския патриарх Кирил и дългогодишния ръководител и съсобственик на "Лукойл" Вагит Алекперов. Той заяви, че ако двамата не бъдат извадени от списъка със санкции, София вероятно ще наложи вето на новия, 21-и пакет санкции.

Изявлението на посланик Ирене Планк пък е пореден сигнал от Германия, че военната помощ за Украйна е ключов инструмент за спиране на руската агресия и стартиране на реални мирни преговори.