Кола помете трима работници край Ботевград, един е в тежко състояние

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Трима служители на Агенция „Пътна инфраструктура" са пострадали, след като автомобил ги е блъснал край Ботевград, съобщиха от МВР. Те са почиствали храсти.

Инцидентът е станал около 13:30 часа на петия километър от околовръстния път на града в посока София. По първоначална информация 69-годишен шофьор е преминал през обезопасителните конуси на ремонтния участък, блъснал е тримата работници, а след това се е ударил и в друг автомобил.

Пострадалите са транспортирани в болница. Най-тежко е състоянието на 50-годишен мъж, който е със сериозни наранявания. Другите двама работници също са под лекарско наблюдение.

На мястото на инцидента са изпратени екипи на полицията, а движението в района се регулира от служители на „Пътна полиция".