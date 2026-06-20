За ден полицията хвана 33 шофьори, седнали пияни зад волана

14 929 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден, съобщиха от пресцентъра на МВР. Резултатите са междинни.

Извършен е контрол на 16 874 водачи и пътници. Съставени са 4103 фиша и 487 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.

В рамките на изминалия ден са установени общо 33 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол –12 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 11 - с над 1,2 на 1000, трима са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират 5, четирима са отказали тестване.