18-годишни са загиналият и раненият при тежката катастрофа до Карлово

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Шофьорът имал 10-месечен стаж зад волана, не е ясно състоянието му

Младежи на 18 г. са загиналият и пострадалият при тежката катастрофа до западния вход на Карлово, съобщиха от МВР.

Както "24 часа" вече писа, пътното произшествие е станало в малките часове на днешния ден. Около 4 ч на телефон 112 е постъпил сигнал за катастрофата на Подбалканския път, като по предварителни данни лек автомобил "Нисан" преминал през лентата за насрещно движение и се блъснал в бетонна ограда.

18-годишен пътник е качен в линейка, но починал по път. Водачът на колата, на същите години, е транспортиран в болница. Все още не е ясно състоянието му.

Младежът има 10-месечен стаж зад волана. На местопроизшествието е предприет оглед. По случая е образувано досъдебно производство.