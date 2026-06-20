Пача от бакла и панирана коприва станаха хит на Празника на гърнетата в Крушари

Тенденцията: добруджанецът се връща към екологичното хранене, избира храната си от местни производители

Пъстър и вкусен беше 16-ият Празник на гърнетата, който превзе площада пред читалището в село Крушари, област Добрич Участници и много посетители бяха облечени в народни носии. На масите, отрупани с печива и ястия, имаше и от „хита на сезона" - домашно приготвен ликьор от череши или зелени орехчета.

"Изказвам огромна благодарност на участиците за това, че съхраняват традициите ни живи. В една гозба не се слагат само продукти, слага се и щипка история, шепа обич и много търпение. Споделената храна ни прави общност", така зам.-кметът на община Крушари Назмие Люман откри Празника.

На три места наживо жени разточваха листи за добруджанска милина, която се печеше в специално подготвената фурна на площада. 75-годишната леля Соска от село Коритен още 10 ч. разточваеше на специална маса листи за милина. Каза, че слънцето не й пречи и грижливо с точилката завиваше и развиваше всеки лист. По едно време даде точилката на правнучката си, която също се справяше добре.

"Участвам от първото издание на Празника, което беше в село Зимница. В нашето голямо семейство сме четири поколения самодейци в читалището – певици, танцьорки, кулинарки. Точа, откакто се помня. Има си чалъм при точенето.Листите се подреждат в тава , заливат се с три яйца, кисело, прясно мляко, олио и се пече", обяснява майсторката.

Набор от инструменти за готвене в глинен съд и специална торта, на която са изобразени знамената на България и Молдова, като израз на добро сътрудниччесто подари в началото на Празника Татьяна Цуркан, кмет на община Виноградовка, Молдова, с която Крушари наскоро сключи партньорство. В делегацията бяха още общински съветници, представители на ветерански организации, директори на училища и детски градини. "Тортата специално я правихме преди да тръгнем, да бъде от продукти, които ще издържат на горещото време", каза още Цуркан. Празникът в Крушари днес зарадва млади и стари.

"10 жени и две деца – помощници, приготвихаме тази година основно баници, бюрек, питки със сирене, пържени розички, топчета. Започнахме в петъка следобед да проготвяме ястията. На празника на място омесихме тесто и разточихме листа за милина, която се пече в фурната на площада", каза през отрупания щанд на читалище "Кирил и Методий 1941 г." в село Бакалово серетарят му Айше Сали Готвачките са от певческата група "Веселите баби", които, след като наредиха ястията, участваха и в музикалната програма.

"6 жени се запретнахме и за около ден проготвихаме баници, ябълков пай, кекс, руло, баница с локум", казва, докато доподрежда щанда на читалище "2 юни" в село Александрия, секретарят Петранка Янкова. На масата има още панирана коприва, панирани картофи.

"Кьопоолу, боб – мезе за ракийка и винце, солени банички, солен кекс, добруджанска питка, сладък кекс, войнишки курабийки, пържени връзки сме подредили. От петък започнахме да готвим 10 жени. Довършихме в ранни зори в събота почти допреди да дойдем на изложението", изрежда Ангелина Милева, ръководител на певческата група към пенсионерския клуб "Димят" в Добрич, която също участва в музикалната програма.

„Мини малай, чиято рецепта е още от прапрабаба ми, ябълков кекс, различни видове баници, кавърми, питки, готвени ястия", добавя Златка Ненова, пенсионирана учителка, участник в самодейните колективи на читалище "Йордан Драгнев" в село Крушари. И теговага маса е отрупана с разнообразни "предложения". „Има много лозови сармички, тъй като сега им е сезонът", добави тя.

Мързелива мусака от ориз и лозови листа с поливка от яйца и сирене, гарнирана с домашно кисело, баници, питки, пача с боб бакла бързо-бързо дегустираха посетителите на масата на жените от пенсионерския клуб "Неувяхваща младост" в балчишкото село Гурково. Председателката на клуба Димка Кирчева беше изключително доволна. Жените от певческата група бяха с еньовски венци, имаха подготвен и голям венец от билки, под който певиците минаха на сцената, изпълнявайки тематични песни за Еньовден.

Живка Ганчева, служителка в Домашния социален патронаж в село Паскалево и още 3 жени от селото участват заедно с нея индивидуално. „Обичаме да готвим, да месим. Предлалагаме ориз със сини сливи като десерт, баници, питки, хляб с квас, ловджийски гювеч от диво месо в глинен съд", обяснява тя.

"Вече 13-а година участвам в журито на Празника на гърнетата в Крушари. Прави впечатление, че проявата пази традициите в кулинарията и то много качествено. Това е много ценно, защото кухнята е неотменна част от етнографската характеристика на Добруджа. Тази година с удоволствие отчитам, че много от традиционните рецепти са съхранени. Интересни са пачата от бакла /вид боб/, сармите от булгур в листо от цвекло, както и специалните печива, характерни за района – бухтички, връзки, розички. Те се приготвят постоянно в домовете на хората. Виждам, че има тенденция добруджанецът да се връща към екологичното хранене, да избира храната си от местни производители. Задължително е ястията да бъдат приготвени в чувен, гърне, традиционен глинен или метален съд. Освен читалища, прави впечатление, че все повече стават индивидуалните участници", обобщи членът на журито Надежда Иванова, културен антрополог.

В журито влязоха още Даниела Аврамова - преподавател в професионалната гимназия по туризъм "П. Яворов" в Добрич, и представител на община Крушари. Наградите бяха в няколко категории - супи и чорби; разядки, мезета, салати; постни ястия; месни ястия; питки, погачи, хляб; баници, милини, кавърми; сладкиши, торти, баклави; вино, ракия, домашни ликьори.

Като на всеки празник на масите имаше дискретно и малко ракийка, бяло вино - за ястията от месо , както и за постните разядки в глинените съдове, „легитимираха" участниците питието, за което бяха приготвени малки керамични чашки.

Празникът беше "гарниран" и с щандове на търговци за сувенири, както и с бира –скара.