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Делян Добрев: Дадох всичко от себе си, гордея се

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Делян Добрев Снимка: Велислав Николов

"Има моменти, в които човек усеща, че е дал всичко от себе си и е време да се оттегли. Този ден за мен е днес. Борих се мъжки, отстоявах принципите си до край и се гордея с това".

С тези думи Делян Добрев обяви и във фейсбук оттеглянето си, след като по-рано днес стана ясно, че смята да приключи след 20 години в активната политика. Депутатът от ГЕРБ ще подаде оставка от парламента, съобщи той по време на среща с младежката организация на ГЕРБ и лидера на партията Бойко Борисов.

"Дадох пример с това, че в първия кабинет на ГЕРБ в партията останахме само аз и Влади Горанов. По един или друг начин всички други се оттеглиха и дадоха път на следващите. Помните Лиляна Павлова, Иво Московски - страхотни министри. Тогава всички бяхме на около 30 години. Даже и Трайчо (Трайков) и Дянков (Симеон Дянков) бяха млади. Сега сме на по 50. Според мен 30-годишните се справяхме по-добре от други, защото имахме хъс, енергия и огромно желание да постигнем нещо", обърна се Добрев към младите активисти на партията.

Делян Добрев

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