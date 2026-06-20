Архимандрит Никанор: Санкциите са лични за патриарх Кирил, не срещу църквата

Християнската православна общност се разграничава от действията главата на Руската църква

„Нямам отношение, достъп и възможност да ползвам именията, резиденциите, яхтата, частния самолет и банковите сметки на патриарх Кирил. Няма как да сме едно семейство с него", заяви архимандрит Никанор, игумен на Църногорския (Гигински) манастир „Св. св. Козма и Дамян" в предаването „Офанзива" по NOVA NEWS, коментирайки връзката между Българската и Руската православна църква и образа на патриарх Кирил.

Игуменът подчерта, че санкциите срещу руския патриарх са насочени към личността му, а не към институцията на Руската православна църква. „Когато санкциите не са му наложени заради това, че той е патриарх като такъв, те са наложени лично на него", каза Никанор и направи аналогия с наказателната отговорност в гражданския живот. Според него действията на конкретен духовен лидер не е редно да се приписват на цялата църква.

Архимандритът коментира и проповедите на патриарх Кирил за войната в Украйна, като ги определи като несъвместими с православното учение. „Това няма да откриете нито в Евангелието, нито при светите отци. Няма такова нещо като "сатанински Запад" и "свещена война" в християнството", заяви той.

Снимка на патриарх Кирил провокира остри критики. На изображение, разпространено от Московската патриаршия, той носи на лявата си ръка скъп часовник от марката „Breguet", оценяван на десетки хиляди евро. Впоследствие снимката е препубликувана, но часовникът е премахнат дигитално. Съмнения възникват, когато в официално публикуваната от Московската патриаршия версия часовникът е премахнат дигитално. Според игумен Никанор това е разрушило доверието към църковната институция. "Хората не реагират толкова на самия факт, колкото на опита той да бъде скрит и после да се обяснява. Когато говорим за духовен авторитет, очакването е за скромност. А когато публичният образ показва обратното, неизбежно се появява съмнение и дистанция", категоричен е архимандритът.

Той коментира и влиянието на руската пропаганда, като определи част от обществените нагласи като „идеопоклонство". „Хората не търсят решения от Бога, а очакват Русия и Путин да им решат проблемите", каза Никанор.

Той призова за ясно разграничение между вяра, политика и държавна пропаганда, като подчерта, че санкциите срещу патриарх Кирил не са насочени срещу православието като цяло, а към конкретни негови действия и позиции.