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Трима са арестувани след масов бой на кооперативния пазар в Габрово

Дима Максимова

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ОДМВР - Габрово

Трима мъже на 30, 37 и 65 години са в ареста в Габрово заради сбиване с ранени на Централния кооперативен пазар в Габрово в петък вечерта. Около 20 часа в РУ – Габрово е получен сигнал за конфликт между група мъже, прераснал в сбиване. 
Незабавно към мястото са насочени полицейски екипи, където са установени четирима мъже на възраст 30, 37, 41 и 65 години. Всички участници в инцидента са прегледани от медицински екипи. 41-годишен мъж е получил фрактура на раменна става и отоци в областта на главата и крайниците. Настанен е за лечение в МБАЛ „Д-р Тота Венкова" – Габрово, без опасност за живота. С фрактура на предмищница и отоци в областта на главата и крайниците е и 65-годишен мъж.
За срок до 24 часа са задържани трима от участниците в инцидента – на 30, 37 и 65 години. По първоначални данни конфликтът е възникнал заради стара вражда между двама от участниците. Работата по изясняване на всички факти и обстоятелства продължава в рамките на образуваното досъдебно производство. Случаят е докладван на дежурен прокурор.

Във връзка със случая директорът на ОДМВР – Габрово старши комисар Илиян Иванов е категоричен, че Областната дирекция не толерира прояви на саморазправа, агресия и нарушаване на обществения ред. По отношение на всички лица, съпричастни към подобни противоправни деяния, ще бъдат предприети своевременни действия в рамките на закона. ОДМВР – Габрово ще продължи да прилага всички предвидени законови мерки за противодействие, пресичане и недопускане на подобен тип прояви, посочват от пресцентъра на дирекцията. 

ОДМВР - Габрово

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