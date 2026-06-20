Единият работник на АПИ, блъснат край Ботевград, е с опасност за живота

С опасност за живота е един от тримата служители на АПИ, които бяха отнесени на пътя край Ботевград по-рано днес. Той е мъж на 50 години, настанен е в Университетската многопрофилна болница за активно лечение "Св. Анна" в София.

Пометеният работник е с тежки фрактури на двете подбедрици, пише БТА. Тримата са били блъснати от 69-годишен шофьор, докато почистват храсти при пети километър на Околовръстния път на Ботевград в посока София. И тримата бяха закарани в болница.

Шофьорът е минал през обезопасителни конуси и е блъснал работниците и още една кола. Инцидентът е станал около 13,30 часа.