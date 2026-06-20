"Промяната" потвърдиха, че Гюров няма да е партийна номинация за президент

И "Продължаваме промяната" потвърдиха, че Андрей Гюров няма да е партийна номинация за президент. Тази сутрин лидерът на ДСБ Атанас Атанасов обяви, че той ще бъде издигнат от инициативен комитет.

"България има нужда от един силен, независим президент, който може да наложи вето, да бъде с народа, а не да козирува на изпълнителната власт. вярвам, че Андрей Гюров е такъв човек, но той трябва лично да обяви дали ще се кандидатира. Има нагласа в обществото, но това следва да стане от самите граждани, те да го припознаят като президент. Това не е партийна кандидатура. Ако г-н Гюров реши да се кандидатира, да, аз мисля, че той е подходящ и следва ние да го подкрепим, но мисля, че това е негово решение, което предстои ние да разберем", каза пред Нова тв депутатът от "Промяната" Йордан Терзийски.

"Не трябва да вкарваме кандидатите в политически рамки като градска десница и инициативен комитет, номинацията трябва да дойде от обществото, а не да бъде наложена от партиен лидер", каза още Терзийски.

За Гюров като евентуален кандидат-президент се говори от началото на годината, когато той беше служебен премиер. Заедно с главния секретар на МВР Георги Кандев спечелиха широко одобрение заради акциите срещу купения вот и така се роди идеята главният комисар да е вице на Гюров. Редовното правителство на Румен Радев остави Кандев на поста, но миналата седмица той напусна системата на МВР, а вътрешният министър Иван Демерджиев му пожела успех в политическата кариера.

ПП и ДБ имат подписано споразумение за общо явяване на президентските избори. До преди година организираха и няколко дискусионни форума, но на тях не успяха да се обединят около име. След това пък се разцепиха в началото на 52-ия парламент.