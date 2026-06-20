Девет училища с нови химни

Девет училища са с нови химни. Те бяха представени днес на празничния концерт "Светилник 2025–2026: Че какво без песен е светът" в Народния театър "Иван Вазов". Те са създадени в рамките на националната инициатива на Музикаутор "Светилник" провежда под патронажа на министерствата на образованието и културата.

"Създаването на училищни химни помага на децата да изграждат чувство за принадлежност и превръща училището в истинска общност. Това събитие ни връща към добрите традиции на българското образование. Училището освен да дава знания и да възпитава, трябва да създава и дух на общност", каза министърът на образованието проф. Георги Вълчев. Обясни, че подобни инициативи помагат на децата да изграждат приятелства, взаимопомощ и чувство за принадлежност в свят, в който все по-често общуването се измества към социалните мрежи.

"Такъв тип инициативи връщат онзи дух на единение и постепенно помагат на младите хора да откриват истинския смисъл на думи като приятелство, другарство и взаимопомощ", каза още той.

Сред участниците са и ученици от Болградската гимназия "Г.С. Раковски" - едно от най-старите български училища в Украйна.Националната инициатива „Светилник" се реализира от 2021 г. и до момента е достигнала до над 31 000 ученици и повече от 2 300 учители от десетки населени места в България. В рамките на проекта български автори създават оригинални училищни химни, които се даряват на училищата и се превръщат в траен символ на тяхната идентичност.

Сред гостите на събитието бяха кметът на София Васил Терзиев, генералният директор на БНТ Милена Милотинова, генералният директор на БТА Кирил Вълчев, генералният директор на БНР Милен Митев, изпълнителният директор на Музикаутор Иван Димитров, председателят на СЕМ Габриела Наплатанова.