Стефан Белчев от ПБ: Новият пакет санкции срещу Русия може да спре ремонтите на метрото

Ако се вдигне заплатата на чиновниците, за да плащат осигуровки, хазната ще е на минус, казва шефът на икономическата комисия

За данъка "второ жилище": 100 хил. нови са построени за 5 г., това е потенциал за наеми на черно

Новият пакет санкции срещу Русия, който Европейският съюз готви, може да застраши ключова инфраструктура у нас. Такива притеснения имат в "Прогресивна България".

"Там говорим за неща, които ще създадат проблеми със стратегически обекти в България. Например метрото - първа и втора линия са с изцяло руски модел подход на мотрисите. При приемането на тези санкции сме пред угрозата тези мотриси да не могат да бъдат ремонтирани", обясни депутатът Стефан Белчев - председател на икономическата комисия, пред Нова тв. Ден по-рано премиерът Румен Радев предупреди, че България ще наложи вето на 21-я пакет санкции срещу Руската федерация, в който са включени и патриарх Кирил и съсобственика на "Лукойл" Вагит Алекперов.

"Тази мярка за патриарх Кирил мен лично е непонятна. Лице от църквата не виждам как би пострадало от такива санкции. Казано на шега, може би в следващия пакет ще стигнат до Филип Киркоров", каза още Стефан Белчев.

Около 100 хил. са новите жилища, построени през последните 5 г. Това е голям потенциал за събиране на наеми в сивия сектор и апелирам към колегите от НАП да забързат електронизацията - да си говорят системите на ВиК, енергийните дружества и НАП, за да се видят нещата. "Освен това данъчните оценки не са променяни от 2007 г. Моят апартамент го купих през 2006 г. за 25-30 хил. евро, а такса смет и данък сгради да са мръднали с не повече от 10-20%", коментира депутатът от ПБ. А инфлацията оттогава каква е, попита той. Затова приветствал разговора между НСОРБ и премиерът Радев по темата за прогресивното облагане на жилищата, даже е трябвало да се случи по-рано през годините.

На срещата между централната и местната власт в четвъртък кметовете поискаха нова формула да данъчните оценки, която ще доведе и до по-високи налози за имотите, а премиерът Румен Радев веднага прие идеята им и предложи своя - данъкът за всяко жилище след първото да расте.

Шефът на икономическата комисия обаче не се ангажира с колко трябва да расте данъкът на второто и всяко следващо жилище, като заяви, че експертите от финансовото министерство трябва да кажат

Предложението на синдикатите да се вдигат заплатите в държавната администрация, ако занапред чиновниците започнат да си плащат сами осигуровките, може да ни доведе не до плюс, а до минус - това означава да се вдигне обезщетението за пенсиониране и други такива обезщетения, обясни Стефан Белчев.

Трябва да се намери средата между това, което предлагат работодателите - да почнат да плащат осигуровки, без да им се вдигат заплати, и това, което искат синдикатите, посочи финансистът, който е бил и директор на Агенцията за държавна финансова инспекция.

Нещо ката чатал се спуска над правителството - от едната страна са тракторите, от другата палатките. И трактори, и палатки сме гледали на жълтите павета, трябва много внимателно да се действа. Но кога, ако не сега трябва да се вземат решителни мерки и във финансите, и в здравеопазването, и в земеделието - при пълно мнозинство от 131 депутати не бива да се изпуска подобна възможност, коментира представителят на управляващите, като така потвърди, че реформа ще има.