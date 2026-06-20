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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23080906 www.24chasa.bg

Мъж размята мачете в центъра на Пловдив, арестуваха го

Никола Михайлов

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Площад "Централен" в Пловдив. Снимка: Никола Михайлов

Оказвал съпротива и пречел на полицаите да го задържат

Мъж на видима възраст около 40 г. се озова в ареста на пловдивското Четвърто районно управление, след като изплашил много хора с мачете в центъра на града, научи "24 часа". 

Ситуацията се разиграла в четвъртък следобед. Мъжът размятал голямото острие наляво-надясно на площад "Централен". Граждани сигнализирали за случващото се и на място били изпратени служители на реда. 

При пристигането на униформените мъжът вече бил забил мачетето си в дърво и то не представлявало риск за живота и здравето на полицаите. Въпреки това обаче той оказвал съпротива и не желаел да бъде задържан. 

Площад "Централен" в Пловдив.

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