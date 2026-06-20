И тримата работници на АПИ, блъснати при Ботевград, са с опасност за живота

И тримата работници на АПИ, блъснати от кола край Ботевград по-рано днес, са с опасност за живота.

И тримата пострадали са мъже. Единият е мъж на 19 г. Той е с открити фрактури на ръцете и краката. Спешният екип го е транспортирал в болница "Софиямед". Другият мъж е на 46 г., също е с открити фрактури, транспортиран е в "Царица Йоанна - ИСУЛ". С опасност за живота е и 50-годишен мъж, който е в "Св. Анна" с черепно-мозъчна травма и в кома. Той е с тежки фрактури на двете подбедрици. За него се знаеше от по-рано, тъй като беше съобщено от болница "Св. Анна".

Инцидентът е станал около 13:30 ч. Трима работници на пътната агенция са били блъснати от 69-годишен шофьор, докато почистват храсти при пети километър на Околовръстния път на Ботевград в посока София. Шофьорът е минал през обезопасителни конуси, блъснал е тримата работници и още една кола, пише БТА.