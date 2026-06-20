ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

И тримата работници на АПИ, блъснати при Ботевград...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23081317 www.24chasa.bg

И тримата работници на АПИ, блъснати при Ботевград, са с опасност за живота

488
Линейка СНИМКА: Архив

И тримата работници на АПИ, блъснати от кола край Ботевград по-рано днес, са с опасност за живота.

И тримата пострадали са мъже. Единият е мъж на 19 г. Той е с открити фрактури на ръцете и краката. Спешният екип го е транспортирал в болница "Софиямед". Другият мъж е на 46 г., също е с открити фрактури, транспортиран е в "Царица Йоанна - ИСУЛ". С опасност за живота е и 50-годишен мъж, който е в "Св. Анна" с черепно-мозъчна травма и в кома. Той е с тежки фрактури на двете подбедрици. За него се знаеше от по-рано, тъй като беше съобщено от болница "Св. Анна".

Инцидентът е станал около 13:30 ч. Трима работници на пътната агенция са били блъснати от 69-годишен шофьор, докато почистват храсти при пети километър на Околовръстния път на Ботевград в посока София. Шофьорът е минал през обезопасителни конуси, блъснал е тримата работници и още една кола, пише БТА.

Линейка СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Само да не пламне, мисли граничарят Ивелин Арабаджиев, докато вади десетки от автобус убиец (Видео)