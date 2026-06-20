Нов лидер на ГЕРБ в Благоевград, знаково лице напусна поста заради "различия"

Общинската организация на ГЕРБ в Благоевград има нов лидер. С почти пълно единодушие членовете са избрали Антоанета Богданова, която е и председател на Общинския съвет. Богданова поема поста от бившия кмет Атанас Камбитов, който също беше номиниран, но се отказа от участие в надпреварата.

След събранието с публикация във фейсбук Камбитов заяви, че е изчакал отчетно-изборното събрание на градската организация, за да направи своя отвод на номинацията за общински ръководител.

"Преди две години приех тази партийна позиция с една-единствена идея, да бъда полезен и да помогна за укрепването на организацията с опита и знанията, които имам. Още в началото ясно заявих своите приоритети и посоките, в които смятах да работя. Те бяха единодушно подкрепени. За съжаление, почти нищо от заложеното в програмата не беше реализирано по една или друга причина. С времето разбрах, че различията, които имаме са много повече от допирните точки", съобщи Камбитов.

Той е информирал ръководството за своето намерение. "Благодаря на г-н Борисов и на всички вас за годините заедно! Оставам един от вас и ще продължа да подкрепям каузите, в които вярвам", допълва бившият кмет.

Камбитов бе депутат от ГЕРБ, след това два мандата кмет на Благоевград. За кратко напусна ГЕРБ и се присъедини към "Републиканци за България" на Цветан Цветанов, но преди 2 г. се върна отново в партията на Бойко Борисов.