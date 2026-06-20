Мъж се напи и буйства в хотел в Пловдив, скочи с псувни срещу охранители и полицаи

На следващия ден се разкаял пред съда и отнесъл глоба от 100 евро

Пиян клиент на хотел в Пловдив събра охранители и полицаи, след като служителите не успели да се справят с агресивното му поведение. В последствие той е бил задържан, а на следващия ден Районният съд в града му наложил глоба по Указа за борба с дребното хулиганство.

Грозните сцени се разиграли на 15 юни. Един от клиентите на хотел в близост до Централна гара бил под въздействие на алкохол и се държал агресивно, което принудило рецепционистката да извика охранители. Щом ги видял, почерпеният гост започнал да буйства, да им обяснява, че са боклуци и да ги псува.

На място били и полицаи от Второ районно управление. Те видели, че мъжът се насочва към вътрешността на хотела и хванали ръката му, за да го спрат. Той обаче се отскубнал и започнал да обижда униформените. Наложило се те да го повалят на земята и да му сложат белезници, след което го задържали и му съставили акт по реда на УБДХ.

На следващия ден агресивният мъж се изправил пред съда, където признал вина и изразил съжаление за постъпките си на пияна глава. Магистратите приели, че най-справедливото наказание за него е 100 евро глоба.