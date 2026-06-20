Васил Терзиев: В свят на разделение благодаря на творците, които изграждат мостове

„В свят, в който често говорим за разделение, благодаря на творците, които изграждат мостове между хората. Светът винаги има нужда от повече хора, които създават, вместо да разделят." Това каза кметът на София Васил Терзиев по време на концерта „Светилник 2025–2026: Че какво без песен е светът", организиран от Музикаутор в Народния театър „Иван Вазов".

В рамките на събитието кметът връчи сертификат за дарение на училищен химн на директора на 97. СУ „Братя Миладинови" Мариана Георгиева. Новият химн на училището носи името „Успехът се крие в теб", с автор на музиката и текста Венелина Миланова и аранжимент на Щерион Пилидов.

„Като кмет често си напомням, че думата „община" идва от „общност". А общност не се създава само с улици, сгради или институции. Тя се създава от нещата, които ни събират заедно – споделените спомени, ценностите и песните, които пеем заедно", каза Терзиев.

По думите му инициативата „Светилник" показва как културата и музиката могат да създават трайно чувство за принадлежност сред младите хора.

„Един училищен химн не е просто музикално произведение. Той е чувство за принадлежност. Напомняне, че си част от нещо по-голямо от самия себе си", посочи кметът.

Терзиев обърна специално внимание и на участието на Болградската гимназия „Георги Сава Раковски" в Украйна в тазгодишното издание на инициативата.

„Особено ме радва, че тази година „Светилник" достига и до Болградската гимназия в Украйна. Защото музиката ни свързва отвъд граници, отвъд разстояния и дори отвъд трудните времена, в които живеем. Тя пази паметта и идентичността ни там, където хората имат най-голяма нужда от надежда и усещане за дом", каза още той.

Националната инициатива „Светилник" на Музикаутор дарява авторски химни на български училища и има за цел да насърчава чувството за принадлежност, културната идентичност и общностния дух сред учениците. От създаването си през 2021 г. досега инициативата е достигнала до над 31 000 ученици и повече от 2 300 учители, а в създаването на училищните химни са участвали близо 200 български автори.

Петото издание на „Светилник" е първото, което включва и училище извън пределите на България – Болградската гимназия „Георги Сава Раковски" в Украйна, превръщайки музиката в мост между българските общности отвъд границите.