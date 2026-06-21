Издирват туристка, тръгнала на преход в Пирин

Млада жена, тръгнала на преход в Пирин с малкото си кученце, е изчезнала. В социалните мрежи е публикувано съобщение от нейна роднина, че тя се издирва. Живка Куртева е нощувала на заслон Кончето и в събота сутринта е тръгнала в посока към връх Вихрен.

"Здравейте, някой да е виждал тази жена? Днес сутринта е тръгнала от заслон Кончето посока Вихрен и от 15 часа няма връзка с нея", е написала във фейсбук дъщеря й Дора Симеонова и е публикувала снимка на туристката от 7:30 ч., когато последно е видяна. Според публикацията, подаден е сигнал до Планинската спасителна служба и оттам ще пуснат дрон, за да огледа района.

Жената е опитен турист и редовно прави преходи в планината. Призовават се всички, които днес тръгват на преход по този маршрут да бъдат бдителни и да подадат сигнал, ако забележат жената.