В болница са тримата работници на АПИ, пометени от кола, един е с опасност за живота

Най-тежко постадалият е в УМБАЛ „Св. Анна" с черепно-мозъчна травма и тежки фрактури на двете подбедрици

В болница остават и тримата работници на АПИ, пометени от кола край Ботевград, предава Нова тв.

Инцидентът стана вчера около 13,30 ч на 4 км от Ботевград. Трима работници от АПИ почистват храстите около магистралата, когато 69-годишен шофьор минава през обезопасения участък, помита първо конусите, после трима от работниците и се забива в друг лек автомобил. Тримата са транспортирани в три софийски болници.

Най-младият работник е на 19 г. с открити фрактури на горен и долен крайник, той е в „Софиямед". В най-тежко състояние и с опасност за живота е 50-годишен мъж, който е в УМБАЛ „Св. Анна" с черепно-мозъчна травма и тежки фрактури на двете подбедрици.

На 46 години е пациентът, който е настанен в болница „Царица Йоанна - ИСУЛ". „Вчера работникът е транспортиран при нас в добро общо състояние, адекватен и контактен. Снета му е анамнеза и са уточнени първоначалните травми. Касае се за фрактури в областта на десен горен крайник, по-точно длан и пръсти. Приета е оперативна интервенция по спешност, която пациентът е понесъл добре. В момента е под наблюдение и е в стабилно общо състояние", посочи д-р Орлин Тошев от Клиниката по ортопедия и травматология.

„При приемането в болницата е споделил, че е бил извън буса и го е връхлетял автомобил. Има ясен спомен за събитието. Днес ще се извършват допълнителни изследвания, за да се уточни диагнозата", допълни той.