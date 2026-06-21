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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23082068 www.24chasa.bg

1000 делегати избират днес нов главен мюфтия

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Мустафа Хаджи, главен мюфтия

Над 1000 делегати от местните мюсюлмански общности във всички райони на страната избират днес нов главен мюфтия и ново ръководство на Мюсюлманското изповедание в България. Националната мюсюлманска конференция ще се състои в Националния дворец на културата (НДК) от 10,00 ч, съобщиха от Главното мюфтийство.

Кандидатите за главен мюфтия са двама – председателят на Висшия мюсюлмански съвет (ВМС) Ведат Ахмед и заместник-главният мюфтия д-р Ахмед Хасанов. Двама са кандидатите и за председател на ВМС – досегашният главен мюфтия д-р Мустафа Хаджи и досегашният районен мюфтия на Плевен Мурад Бошнак.

Националната мюсюлманска конференция е върховният ръководен орган на Мюсюлманското изповедание в България. Съгласно устава му тя се свиква най-малко веднъж на всеки пет години и има за задача да избере централните ръководни органи – главен мюфтия, председател и членове на ВМС, посочват от Мюсюлманско изповедание.

Мустафа Хаджи, главен мюфтия

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