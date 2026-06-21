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За последното денонощие са били потушени 101 пожара, няма пострадали

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Пожарна СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

През изминалото денонощие екипите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) са ликвидирали 101 пожара и реагирали на 146 сигнала, съобщават от дирекцията на сайта си.

При пожарите няма пострадали, информират още от ГДПБЗН.

С преки материални щети са възникнали 30 пожара, от които седем в жилищни сгради, три в спомагателни, временни или паянтови постройки, девет в транспортни средства, един в горски масиви и шест в селското стопанство.

Без нанесени материални щети са възникнали 71 пожара.

Извършени са 34 спасителни дейности и помощни операции, от които седем при катастрофи, една при промишлени аварии и 26 други.

През изминалото денонощие са получени 11 лъжливи повиквания.

Пожарна СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

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