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Временна организация на движението в района на парк „Росенец“ заради спортното събитие „Утопия Акватон и полумаратон“

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Районът в парк Росенец.

Във връзка с провеждането на спортното събитие „Утопия Акватон и полумаратон" ще бъде въведена временна промяна в организацията на движението в района на парк „Росенец", съобщиха от Община Бургас.

От 8:00 до 12:30 часа движението на превозни средства по някои от пътищата в парка ще бъде променено от двупосочно в еднопосочно.

Еднопосочно ще бъде движението по пътя от пикник зоната в района на разсадника до Културно-туристически комплекс „Ченгене скеле", като посоката ще бъде от пикник зоната към комплекса.

Временна промяна ще има и по вътрешния път към квартал „Крайморие" в участъка от пътния възел за рибарско селище „Ченгене скеле" до спирка „Липа", като движението ще бъде в посока квартал „Крайморие".

От Общината призовават водачите да спазват въведената временна организация на движението и указанията на регулиращите органи.

Районът в парк Росенец.

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