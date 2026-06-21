14-годишен загина в катастрофа край самуилското село Богданци

Непълнолетен загина при тежка катастрофа в самуилското село Богданци, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Тежката катастрофа е станала около 23:15 ч. в събота. БМВ, управлявано от 20-годишен от село Мортагоново, е излязло от пътя на десен завой. Колата се е преобърнала в канавката. На място е загинало 14-годишно момче от село Кривица, което е пътувало в колата.

Пробите на шофьора за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. От него е взета и кръвна проба за химичен анализ, посочват от полицията.

Тялото на загиналото момче е транспортирано за аутопсия в болницата в Търговище. По случая е образувано досъдебно производство.

През миналата седмица в тежка катастрофа в Горна Оряховица пострадаха пет деца, две от които са в тежко състояние и бяха докарани в "Пирогов" с въздушна линейка. При тежката катастрофа 15-годишно момче взело колата на баща си и с четирима свои приятели на възраст от 12 до 14 г. се качили да се повозят.

Младежите се удрят в стълб в кв. "Гарата". Непълнолетният шофьор преди това удря две коли и два контейнера за смет. Ударът е толкова силен, че спира тока в квартала. Някои от децата успяват да избягат от катастрофата, но по тежко пострадалите са извадени от пожарникари, които се налага да режат колата.