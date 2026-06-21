ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китайската полиция разби множество мрежи за незако...

Времето София 26° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23082171 www.24chasa.bg

14-годишен загина в катастрофа край самуилското село Богданци

2720
Общо 1252 са нарушенията на Закона за движение по пътищата, установени през миналата седмица на територията на област Разград. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Непълнолетен загина при тежка катастрофа в самуилското село Богданци, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Тежката катастрофа е станала около 23:15 ч. в събота. БМВ, управлявано от 20-годишен от село Мортагоново, е излязло от пътя на десен завой. Колата се е преобърнала в канавката. На място е загинало 14-годишно момче от село Кривица, което е пътувало в колата. 

Пробите на шофьора за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. От него е взета и кръвна проба за химичен анализ, посочват от полицията.

Тялото на загиналото момче е транспортирано за аутопсия в болницата в Търговище. По случая е образувано досъдебно производство.

През миналата седмица в тежка катастрофа в Горна Оряховица пострадаха пет деца, две от които са в тежко състояние и бяха докарани в "Пирогов" с въздушна линейка. При тежката катастрофа 15-годишно момче взело колата на баща си и с четирима свои приятели на възраст от 12 до 14 г. се качили да се повозят. 

Младежите се удрят в стълб в кв. "Гарата". Непълнолетният шофьор преди това удря две коли и два контейнера за смет. Ударът е толкова силен, че спира тока в квартала. Някои от децата успяват да избягат от катастрофата, но по тежко пострадалите са извадени от пожарникари, които се налага да режат колата. 

Общо 1252 са нарушенията на Закона за движение по пътищата, установени през миналата седмица на територията на област Разград.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Джензито Вики събра куфара и тръгна към морето (Видео)