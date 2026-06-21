Балотаж за избор на кмет в сливенското село Чинтулово

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Балотаж за избор на кмет ще се състои в сливенското село Чинтулово. До втория тур на изборите достигнаха кандидатът на ПП ГЕРБ Димитър Илиев и кандидатът на "Левицата" Христо Ганев.

На първия тур на частичните местни избори, произведен на 14 юни, Илиев получи 324 гласа, или 45,57% от действителните гласове, а Ганев – 310 гласа, или 43,60 на сто, съобщава БТА.

Според обобщените данни на Централната избирателна комисия (ЦИК) за избора на кмет на кметство Чинтулово кандидатът на "Възраждане" Димитър Темелков е получил 39 гласа (5,49 процента), а кандидатът на "БСП – Обединена левица" Михаил Петров – 35 гласа (4,92 процента).

Трима избиратели са отбелязали в бюлетината "Не подкрепям никого", което представлява 0,42 процента от действителните гласове.

За избран на втория тур ще бъде обявен кандидатът получил повече действителни гласове от своя опонент.

Частичните избори се налагат след смъртта на досегашния кмет Иван Щилянов.

От институциите са предприети мерки за опазване на обществения ред и за предотвратяване на нарушения, свързани с избирателните права на гражданите.