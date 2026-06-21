Илхан Кючюк за монетата от 2 евро: Чух, че Гърция възразява, но са само слухове

Чух за гърция, но имам само кулоарни слухове и предпочитам да не спекулирам по тази тема", това каза евродепутатът Илхан Кючюк в предаването "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ.

Преди седмици стана ясно, че държава от ЕС блокира проект за специална монета от 2 евро, която е посветена на българската азбука.

Монетата е предвидена в календара на БНБ за второто полугодие на тази година. И според разпространени в социалните мрежи изображения на националната страна, където обикновено стои образа на Св. Иван Рилски, трябва да бъде надписът "Българската азбука" със стилизиран кирилски шрифт.

"Не ми е потвърдена тази информация обаче, затова казвам, че са само слухове. Не смятам, че това ни лишава от права по отношение на финансовата ни тежест в еврозоната", каза евродепутатът.

Относно инцидента със запалените дипломатически коли в Скопие Кючюк заяви, че влизането в ЕС означава изработването на консенсус в собствената страна.

"Всяка държава преценява в кои съюзи иска да членува. Северна Македония трябва да реши къде иска да бъде – дали в ЕС или извън него. Безспорно стратегическият интерес и на Република Северна Македония, и на България е политиката по разширяване да се случи. Но тя не може да се случи на всяка цена – има минимални стандарти, които трябва да бъдат изпълнени. Френското предложение трябва да бъде спазено. Диалогът минава през разбирателство, а не чрез изграждане на мостове и стени", каза той.