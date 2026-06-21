Андрей Новаков: Авиокомпаниите ще са длъжни сами да уведомяват пътниците за компенсации при закъснели полети

Институциите в Европа намират много сходни модели на поведение между България и Унгария на Орбан, твърди евродепутатът от ГЕРБ.

Новите промени в европейските правила за въздушния транспорт ще улеснят значително пътниците при получаването на компенсации за закъснели полети. Това обяви евродепутатът Андрей Новаков в сутрешния блок „Събуди се" по Нова телевизия.

Той обясни, че сега едва около 11% от пътниците, които имат право на компенсация, реално получават средствата си, макар че правото на обезщетение съществува на хартия. Причината е сложната процедура.

„Това, което направихме, е авиокомпанията да бъде задължена сама да се свърже с потърпевшия пътник, да му предостави информация и да му съдейства за получаването на обезщетението", обясни Новаков.

Очаква се новите правила да бъдат гласувани през юли. След приемането им авиокомпаниите ще разполагат с 12-месечен преходен период за адаптация, което означава, че промените вероятно ще влязат в сила през следващата година.

Какви са промените:

- компенсации ще продължат да се изплащат при закъснение над три часа. Размерът им остава 250 евро за по-къси полети и 400 евро за по-дълги маршрути. При закъснения под три часа пътниците ще имат право на напитки, храна и необходимата грижа от страна на превозвача.

- „Оттук насетне възрастен, който лети с дете до 14 години, ще бъде настаняван безплатно до него", подчерта Новаков.

- ще има по-голямата прозрачност при ценообразуването на самолетните билети. Според евродепутата пътниците често се подвеждат от рекламирани ниски цени, които впоследствие се увеличават значително заради допълнителни такси за багаж, избор на място, приоритетно качване и други услуги.

„Когато човек види определена цена, трябва ясно да знае какво е включено в нея. Целта е да спрем подвеждащите практики", заяви той.

- За ръчния багаж: тези, които желаят да пътуват без куфар, ще могат да заплащат по-ниска цена, както и досега, но ще има по-ясни правила и по-голяма защита срещу прекомерни такси.

Евродепутатът коментира и как Европа гледа на заявките на правителството за налагане на вето за предстоящия пакет санкции към Русия

Отдавна не ми се бяха потили ръцете толкова, когато ми задават въпроси мои колеги, включително и такива, които са на ръководни позиции в европейските институции, наистина ли висшето държавно ръководство в България покровителства петролни магнати, дали наистина покровителства църковни служители, за които и в детската градина децата знаят, че са служители на тайните служби. Започвам да се чудя какво да обяснявам.

Търпението на европейските лидери сякаш се изчерпва. Ако с Фицо и с Орбан са били по-търпеливи, изчаквали са, към момента си мисля, че България няма да има този комфорт. Институциите там вече намират много сходни модели на поведение между България и Унгария от преди време.