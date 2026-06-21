Министър Иван Василев: Предстоят смени в „Информационно обслужване"

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Целта е да бъде ускорен темпа и качеството на произвеждане на софтуер за държавните нужди

Предстои смяна на ръководството на „Информационно обслужване". Това каза в предаването „Събуди се" на Нова тв министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.

„Ще свикаме съвсем скоро ново общо събрание, на което ще има промени в ръководството на „Информационно обслужване" с цел да ускорим темпа и качеството на произвеждане на софтуер за държавните нужди", посочи Василев.

„Като общество и държава можем много повече, моята амбиция е да надградим това, което имаме в момента, защото то е доста хаотично, понякога проблемно. Ще работя за това да направим административните услуги бързи, лесни и удобни за гражданите и бизнеса", коментира министърът на иновациите и дигиталната трансформация.