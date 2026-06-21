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Ремонтират разбита улица в центъра на Пловдив

Ваня Драганова

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Предстои ремонтът на ул. "Г. М. Димитров" в центъра на Пловдив.

По тротоарите на "Г. М. Димитров" сега няма минаване

Предстои ремонтът на ул. "Г. М. Димитров" от началото й до ул. "Авксентий Велешки", съобщи кметът на пловдивския район "Централен" Георги Стаменов. Пътната отсечка не е обновявана с години, а в особено лошо състояние са тротоарите - плочките са разместени от надигналите се корени на дърветата и особено в частта покрай Военния съд минаване на практика няма.

"Проектът е готов, през следващата седмица ще поканим живеещите в района на среща в аулата на Техническия университет и ако имат забележки, ще се вслушаме в тях", обясни Стаменов. 

Средствата за ремонта - около 700 000 лв., са осигурени. Ще се работи интензивно през лятото, за да е готова улицата до началото на учебната година. 

Предстои ремонтът на ул. "Г. М. Димитров" в центъра на Пловдив.

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