Благомир Коцев: Невзоров се върна като свидетел по делото ми няколко дни след експулсирането му

Олег Невзоров беше експулсиран от страната няколко дни преди ареста ми. След това се върна и се появи като защитен свидетел по делото ми.

Това каза пред bTV кметът на Варна Благомир Коцев. Той обясни, че не познава въпросния Невзоров.

„Между февруари и юли миналата година беше периодът, в който настоявах много силно да бъдат издадени заповеди за местността Баба Алино. Знаете докъде стигнах през юли. Инвеститорът в този комплекс - Олег Невзоров, след ареста ми на 8 юли 2025 г., се появи, без аз да го познавам, като основен защитен свидетел в моето дело", коментира Коцев.

Коцев твърди, че строитлството в Баба Алино се засилва след ареста му. От 15 къщи в началото на миналата година се стига до 104 къщи през 2026 г.

„Ясно личи, че тук има огромно забързване след моето отстраняване от Община Варна", заяви той.

Кметът на Варна увери, че в края на седмицата са издадени 12 заповеди за събарянето на незаконните сгради и всяка следваща седмица ще има по още толкова.

„За да се стигне до физическото събаряне, трябва да се премине през всички процедури и законови възможности, които вероятно ще бъдат използвани от собствениците, за да защитят правата си в съда. Законът дава право на защита. Дори незаконният строител може да ги обжалва", посочи Коцев.

Според него целият процес може да отнеме години в случай, че делата се забавят и се назначават експертизи, а такива вероятно ще има. Общината щяла да издаде заповедите възможно най-бързо.

Коцев поясни, че общината е започнала действие веднага щом е разбрала за незаконното строителство и в момента комплексът е спрян наполовина.

„Има около 40–50 къщи, които са спрени още на етап първа или втора плоча. Тоест за половината от комплекса незаконността е установена почти в самото начало. За другата половина строителството се е развивало постепенно, но рязко се е ускорило през втората половина на 2025 година", каза той.

Кметът припомни, че заповедите за търпимост са издадени през 2023 г. - през май, юни и юли, а той встъпва в длъжност през ноември същата година.

„От снимки ясно се вижда, че още през октомври 2023 година строителството вече е било факт - имало е построени къщи, а други са били на етап основи, с излят бетон и арматура", каза Коцев.