Откриха жива и здрава 78-годишната жена от Смолян след мащабно издирване

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

78-годишната Венета Радева, която беше обявена за издирване след изчезването си, е открита жива и здрава. Новината беше съобщена от нейните близки.

Вчера в района на местността „Белия камък" в посока храм „Св. Пантелеймон" се проведе мащабна издирвателна акция с участието на полиция, доброволци и следово куче. Екипите претърсваха труднодостъпни терени в опит да открият възрастната жена.

По информация на близките Венета Радева страда от деменция.

„Благодарим от сърце на всички, които се включиха в издирването, споделиха публикацията и ни оказаха съдействие. С радост ви съобщаваме, че Венета Радева е намерена жива и здрава", написаха близките ѝ.