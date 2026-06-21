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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23082689 www.24chasa.bg

Откриха жива и здрава 78-годишната жена от Смолян след мащабно издирване

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Венета Радева

78-годишната Венета Радева, която беше обявена за издирване след изчезването си, е открита жива и здрава. Новината беше съобщена от нейните близки.

Вчера в района на местността „Белия камък" в посока храм „Св. Пантелеймон" се проведе мащабна издирвателна акция с участието на полиция, доброволци и следово куче. Екипите претърсваха труднодостъпни терени в опит да открият възрастната жена.

По информация на близките Венета Радева страда от деменция.

„Благодарим от сърце на всички, които се включиха в издирването, споделиха публикацията и ни оказаха съдействие. С радост ви съобщаваме, че Венета Радева е намерена жива и здрава", написаха близките ѝ.

Венета Радева

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