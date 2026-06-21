Даниел Митов: Патриарх Кирил може и да не е стрелял с "Калашник", но дава легитимност на тази война

Румен Радев в продължение на години обясняваше, че санкциите срещу Русия са непродуктивни, отиде в Брюксел като атлант, а ги гласува. Това заяви депутатът от ГЕРБ и бивш вътрешен министър Даниел Митов по бТВ. Той поясни, че думите на лидера Бойко Борисов, с който одобрява действията на премиера Румен Радев са за секторните санкции.

Когато отиваме към 21-вия пакет и за санкциите срещу патриарх Кирил и Вагит Алекперов (най-големият акционер в "Лукойл" -б.р.), темата е различна, коментира той. Заяви, че не може да си обясни и никой досега не му е казал, какъв е българският интерес да блокираме санкциите, ако руският патриарх се окаже част от санкционния списък. "Тук никой не санкционира православието, руската православна църква като институция. Става въпрос за един човек, който от началото на тази война използва духовното си, социалното си влияние върху милиони хора да оправдава агресивна война, нарича е "свещенна", каза Митов и поясни, че критиките са за българската позиция по този пакет санкции.

"Патриарх Кирил може и да не е стрелял с "Калашник", но той дава легитимност на тази война, дава и някакъв морален статус, превърнал се е в капелан на Путин, а не в духовник, който е отговорен през призмата на православието", каза още той.

По повод евентуалните санкции срещу Вагит Алекперов, Митов заяви, че се стъпва по тънък лед. Трябвало да се обясни точно какъв е българският интерес да не бъде санкциониран Алекперов. Ако става въпрос за безпрепятственото функциониране на рафинерията ни в Бургас, да, но трябвало да се кажат аргументи, защото не можем да рискуваме рафинерията да спре. "Ако се водят преговори за смяна на собствеността й и Алекперов е нужен затова, добре, но трябва да се каже. Правителството трябва да отговори", заяви той.

За да се твърди, че има промяна в геополитическите позиции на България, трябва да има натрупвания, така отговори Митов на въпрос на водещия.

Той коментира възраженията на България за санкциите срещу руския патриарх. "Румен Радев вкара религията във формулата, той ползва като аргумент историята, като казва, че руското православие е играло роля в нашето освобождение. България не страда от политическа амнезия, България помни своята история, почита жертвите и загиналите в руско-турската война, но почитта към загиналите на означава политическо подчинение на живите и на бъдещите поколения. Не можем да обвързваме българската политика с благодарности от 19 век", каза още той.

По повод изявлението на депутата от "Прогресивна България" Румен Миланов, че България може да бъде посредник на преговори между Русия и Украйна, Митов се зачуди и поиска някой да му обясни как точно страната ни ще бъде единствения посредник. "Това са мечти на някои хора. България трябва да бъде част от разумен разговор в по-големия формат на ЕС. Подобна политика ще породи съмнения в нашите съюзници и във всички останали".