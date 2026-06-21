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Наглец паркира мерцедеса си в средата на Борисовата градина

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Паркираният мерцедес СНИМКА: Фейсбук/Забелязано в София

Мерцедес, паркиран в средата на Борисовата градина, вбеси столичани в социалните мрежи. 

Возилото е паркирано пред астрономическата обсерватория - зона в средата на парка, която е абсолютно забранена за автомобили. 

От години има оплаквания за незаконно паркиране вътре в парка, както и за движение на коли по алеите. 

През последната седмица възникна и спор около подробния устройствен план на парка, който се предлага за трети път от 2016 г. насам. На мястото на автокъща "Капитолия", която беше незаконно там и премахната наскоро, е планиран подземен паркинг с 420 места. В плана е заложен и двулентов достъп през парка. 

Проектът обаче е широко критикуван, че предвижда строителство и нови паркинги на територията на парка, вместо повече зелени площи. В плана е заложено и принудително отчуждаване на частни имоти, като още на първото обсъждане някои от собствениците на частните имоти в парка, включително и представители на държавни дружества, заявиха, че ще атакуват ПУП-а в съда. Ако това стане, плановете на общината за връщане на тези имоти ще бъдат стопирани до произнасянето му.

Паркираният мерцедес СНИМКА: Фейсбук/Забелязано в София

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