Даниел Митов: Делян Добрев е добър приятел и великолепен специалист. Съжалявам, че е взел решение да се оттегли

Една партия винаги трябва да се обновява. Делян Добрев и добър приятел и великолепен специалист, съжалявам, че е взел решение да се оттегли, защото работим прекрасно с него, но това е негово решение, очевидно.

Това заяви депутатът Даниел Митов по бТВ в отговор на въпрос дали няма тенденция знакови имена на напускат парламента.

В събота Делян Добрев обяви, че напуска политиката. Бившият председател на парламентарната комисия по бюджет и финанси съобщи решението си в присъствието на лидера Бойко Борисов по време на партийно събитие с членове от младежката академия в град Раковски.

По този повод Митов коментира: "В момента му стига политиката, има с какво друго да се занимава. Но той не се оттегля изцяло, ще си остане, ще помага в партията, ще помага на младите".

Той не даде отговор за излизането на бившия външен министър Георги Георгиев от политиката, но го похвали. В последните дни станало ясно, че комисията към Съвета на Европа, която се занимава с наблюдение върху процесите по пране на пари и финансиране на тероризма е взела решение, че България е изпълнила всичките 40 критерия, за бъде извадена страната ни от сивия списък, в който бяхме вкарани през 2023 г. Правителството на Желязков свършило страшно много работа, по този повод той поздрави и министър Георгиев и министър Теменужка Петкова, както и колегите си от МВР.