В Промяната не знаели, че Андрей Гюров ще е кандидат за президент

В "Продължаваме промяната" не знаем, че се формира инициативен комитет за издигане на Андрей Гюров като президент.

Това каза Велислав Величков от парламентарната група на "Продължаваме промяната" и попита лидера на ДСБ Атанас Атанасов откъде знае за това.

В събота пред БНТ Атанасов обяви, че Гюров ще е кандидат за президент, издигнат от инициативен комитет, който ще бъде подкрепен от тях. Той намекна, че инициативният комитет, който се "комплектова", цели да се обхване цялата демократична и проевропейска общност.

Относно това дали Георги Кандев ще е част от президентската двойка, Атанасов каза, че няма такава информация. След като Кандев напусна като главен секретар на МВР и се оттегли от системата нацяло се появиха спекулации, че двамата с Гюров заедно ще се кандидатират за президент и вицепрезидент.

"Бих посъветвал партийните лидери да не участват в този разговор в този момент, не им е мястото те да казват прави ли се ИК и кой е техният кандидат. ... Дискутират се тези въпроси в публичното пространство, а в същото време никой не е чул какво мисли Андрей Гюров. Той не е казал дали е съгласен да бъде кандидат за президент и как той мисли да бъде издигнат, ако е съгласен. Хвърли се някаква въдица в несъществуващо още море. Чух вчера какво каза ген. Атанасов, но това е негово лично мнение. Ще го запитам другата седмица откъде той знае, че се формира ИК. Гюров е човек с изключително висок професионализъм, доказан, и най-добре знае, ако мисли нещо да прави, кога и как да го обяви", каза Величков пред БНР.

Той напомни, че има подписано споразумение между Форума за демократично действие и лидерите на ПП и на ДБ. По думите му то трябва да се спазва, за да "стигнем до един добър резултат на президентските избори и президент от демократичната общност".

"Ако цялата власт се затвори в Румен Радев - законодателна, изпълнителна и президент - ще имаме всички предпоставки и наченки за авторитарно управление и еднолично вземане на решение. Това е много опасно за парламентарната република", каза още депутатът.

Величков заяви, че има неприятното усещане, че мястото на Виктор Орбан започва да се заема от Румен Радев и България влиза в "неприятна компания".

"Не съм чул друг държавен ръководител от която и да е страна от ЕС да изкаже мнение, че ще се противопостави на новия санкционен пакет, при положение, че падат руски ракети върху жилищни блокове и исторически храмове. ... Но г-н Радев включи и още един човек (чието име ще настоява да бъде извадено от санкциите) - Вагит Алекперов, който е мастит бизнесмен, дългогодишен шеф на "Газпром", пряк последовател на икономическата политика и доктрина на Путин, която доведе до нападателната война. Даже аз се учудвам, че досега Алекперов не е бил в санкционните списъци", коментира той.