ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Боксофисът в Китай надхвърли 300 млн. юана по врем...

Времето София 27° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23083125 www.24chasa.bg

Издирват с хеликоптер изчезналата жена в Пирин

Тони Маскръчка

3212
Издирват Живка Куртева, тръгнала е на преход в Пирин. СНИМКА: Фейсбук Дора Симеонова

Хеликоптер на Военновъздушните сили "Кугър" започна обход и оглед на мястото в Пирин, където изчезна жена.

Живка Куртева е нощувала на заслон Кончето в петък вечерта. В събота сутринта е тръгнала към Вихрен. Направила си е селфи с кученцето си в 7,30 ч. и е поела на поход. След това връзката с нея е изгубена. Телефонът й е излязъл от обхват. По-късно е бил включен, но сигналът е засечен надолу по пътеката. Сигнал за изчезването е подаден в 21 ч. в събота.

Планински спасители тази сутрин са направили оглед на района с дрон, но нищо не било забелязано. В акцията се включи и кметът на Банско Стойчо Баненски.

В хеликоптера са се качили и двама планински спасители, които познават прекрасно района и могат да дадат насоки за огледа, както и да реагират, ако забележат жената.

Издирват Живка Куртева, тръгнала е на преход в Пирин. СНИМКА: Фейсбук Дора Симеонова

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Джензито Вики събра куфара и тръгна към морето (Видео)