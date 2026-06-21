Издирват с хеликоптер изчезналата жена в Пирин

Хеликоптер на Военновъздушните сили "Кугър" започна обход и оглед на мястото в Пирин, където изчезна жена.

Живка Куртева е нощувала на заслон Кончето в петък вечерта. В събота сутринта е тръгнала към Вихрен. Направила си е селфи с кученцето си в 7,30 ч. и е поела на поход. След това връзката с нея е изгубена. Телефонът й е излязъл от обхват. По-късно е бил включен, но сигналът е засечен надолу по пътеката. Сигнал за изчезването е подаден в 21 ч. в събота.

Планински спасители тази сутрин са направили оглед на района с дрон, но нищо не било забелязано. В акцията се включи и кметът на Банско Стойчо Баненски.

В хеликоптера са се качили и двама планински спасители, които познават прекрасно района и могат да дадат насоки за огледа, както и да реагират, ако забележат жената.