15,8% е избирателна активност на балотажа за кмет на село Бата

15,8% е избирателна активност към 11 ч. на балотажа за кмет на село Бата, община Поморие, съобщи Общинската избирателна комисия. Правото си на глас към този час са упражнили 151 от общо 956 души по избирателния списък.

В изборния ден са разкрити две секции, като и двете са отворени навреме и гласуването е започнало нормално, посочват още от ОИК.

До балотажа се стигна, след като на първия тур на 14 юни нито един от кандидатите не успя да получи необходимата подкрепа за избор на частичните местни избори. По данни на ОИК най-много гласове тогава получи независимият кандидат Златина Петрова с 249 гласа, следвана от Валентин Петров от „БСП – Обединена левица" със 177 гласа.