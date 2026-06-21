Солисти на ансамбъл „Тракия" пяха родопски песни на Джефри Сакс и Росен Плевнелиев в Пловдив

Двамата бяха под тепетата по проект за мир, следващ Пътя на коприната

Кметът на Пловдив Костадин Димитров посрещна посланиците на международната инициатива за мир „Марко Поло Драйв" („Marco Polo Drive for Peace, Culture and Sustainable Development") - световноизвестния икономист проф. Джефри Сакс и китайския предприемач и инвеститор Патрик Джун – инициатор на проекта и представител на новото поколение бизнес лидери, работещи за по-тясно сътрудничество между Европа и Азия. Те бяха придружени от президента на България в периода 2012-2016 г. Росен Плевнелиев.

„Пловдив е град, изпълнен с култура, традиции и археология. Много символично е, че той е спирка във вашето пътуване. Тук в дух на приятелство, разбирателство и уважение съжителстват различни общности, националности и религии", подчерта Костадин Димитров. Той разказа на гостите за богатото културно-историческо наследство на града, за наситения събитиен календар, който привлича хиляди посетители всяка година, както и за интензивното икономическо развитие на региона.

На срещата присъстваха още зам.-кметът по култура, археология и туризъм Пламен Панов, художественият ръководител на ансамбъл „Тракия" проф. Даниела Дженева, както и Мартин Панчев от Тракия икономическа зона.

От своя страна Джефри Сакс, професор в Колумбийския университет и дългогодишен съветник на ООН по въпросите на устойчивото развитие, определи проекта като мост между Изтока и Запада и припомни значението на пътешествието на Марко Поло като символ на културния обмен и взаимното опознаване между народите. Той подчерта значението на партньорството между държавите, местните власти и бизнеса за изграждането на по-мирен и устойчив свят.

Президентът Росен Плевнелиев акцентира върху необходимостта от повече свързаност, инвестиции в образованието, технологии и иновации като основа за дългосрочен икономически растеж.

„Площадите и улиците на Пловдив носят мъдростта на поколенията и ние се надяваме тази мъдрост да бъде продължена от следващите генерации и от политиците", посочи Плевнелиев.

Гостите останаха впечатлени от магията на българския фолклор и изпълнението на емблематични родопски песни от солисти на ансамбъл „Тракия".

Посещението е част от маршрута на инициативата, която следва символично историческия Път на коприната. В рамките на проекта участниците изминават с електрически автомобили близо 15 000 километра – от Рим до Големия залив на Китай, преминавайки през 12 държави. Целта е насърчаване на глобалния мир, културния обмен, устойчивото развитие и сътрудничеството между Европа и Азия.