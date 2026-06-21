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Полицията прибра мъж с пистолет за закана за убийство

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Белезници СНИМКА: Pixabay

Полицията задържа  49 г. мъж от село Георги Дамяново, област Монтана, след като се заканил да убие друг мъж на 26 години от същото село, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана. От арестувания е иззето оръжие. 

Към 21,35 часа в събота в центъра на съседното село Гаврил Геново, община Георги Дамяново, двамата са се спречкали. По-възрастния извадил пистолет и казат на младия мъж, че се стигнало до спречкване между двамата, при което по-възрастният извадил пистолет и казал на младия мъж, че ще го застреля. След това той си тръгнал, а полицията го открила и иззела от колата му пистолет с поставен в него пълнител с шест  9-милиметрови патрони и патрондаш с гилзи. Мъжът е задържан за денонощие в полицията. По случая е образувано досъдебно производство, съобщана БТА.

От Областната дирекция на МВР в Монтана са съобщили, че през месец май тази година има ръст на престъпленията срещу личността спрямо същия месец на миналата година – 22 към 10. Тази година пре миналия месец  има едно убийство и две блудства, при нито едно от тези престъпления през миналата година.

Белезници СНИМКА: Pixabay

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