Работниците, пометени от кола край Ботевград, не са служители на АПИ

Тримата мъже, които вчера бяха пометени на околовръстния път на Ботевград, докато почистват храсти, не са служители на Агенция "Пътна инфраструктура".

Това съобщиха от агенцията, като опровергаха първоначалната информация, че мъжете са нейни служители. Те са работили в дружеството, което отговаря за поддържането на републиканската пътна инфраструктура в Софийска област. Изпълнител на този договор е ДЗЗД „ПП СОФИЯ 2023" - гр. София, с участници в обединението – „Инфра Експерт" АД -гр. София, „Обонато Билд" ЕООД - гр. София и „Нивел Строй" ЕООД - гр. Брезник. Тримата работници са служители на фирмата „Нивел Строй" ЕООД.

Мъжете са пометени от 69-годишен шофьор, който е минал през конусите, с които е било сигнализирано. Шофьорът след това е блъснал друг автомобил.

Тримата мъже са в болница, като един от тях е с опасност за живота. Най-младият работник е на 19 г. с открити фрактури на горен и долен крайник, той е в „Софиямед". В най-тежко състояние и с опасност за живота е 50-годишен мъж, който е в УМБАЛ „Св. Анна" с черепно-мозъчна травма и тежки фрактури на двете подбедрици.

На 46 години е пациентът, който е настанен в болница „Царица Йоанна - ИСУЛ".