ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Почина хърватска журналистка и писателка, превежда...

Времето София 29° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23083691 www.24chasa.bg

Глобиха шофьор за спиране на несъществуващ тротоар в Пловдив

Ваня Драганова

[email protected]

2716
Полицаи съставят акт. Снимка: Архив

Санкцията от 50 лв. падна в съда

Общинска полиция в Пловдив глоби с 50 лв. шофьор на товарен автомобил за паркиране на тротоар, но в хода на последвалото обжалване се оказа, че точно на това място няма обособена зона за преминаване на пешеходци. В наказателното постановление е записано, че на 19 юли 2025 г. камионът бил спрял срещу №59 на бул. "Марица".

От Районния съд изискали справка от общината, която показала, че там тротоар няма, нещо повече - административен адрес "бул. "Марица" 59" не фигурира в регистрите на службата по гражданска регистрация. Полицаите нямали снимки на паркираното возило и при тази фактология съставът намира нарушението за недоказано. 

Така глобата е отменена с решение, което подлежи на обжалване пред Административния съд. 

Полицаи съставят акт. Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Джензито Вики събра куфара и тръгна към морето (Видео)