Глобиха шофьор за спиране на несъществуващ тротоар в Пловдив

Санкцията от 50 лв. падна в съда

Общинска полиция в Пловдив глоби с 50 лв. шофьор на товарен автомобил за паркиране на тротоар, но в хода на последвалото обжалване се оказа, че точно на това място няма обособена зона за преминаване на пешеходци. В наказателното постановление е записано, че на 19 юли 2025 г. камионът бил спрял срещу №59 на бул. "Марица".

От Районния съд изискали справка от общината, която показала, че там тротоар няма, нещо повече - административен адрес "бул. "Марица" 59" не фигурира в регистрите на службата по гражданска регистрация. Полицаите нямали снимки на паркираното возило и при тази фактология съставът намира нарушението за недоказано.

Така глобата е отменена с решение, което подлежи на обжалване пред Административния съд.