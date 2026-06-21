В село Бистра втори ден на протест с плакат "Спасете ни от кучетата"

"Спасете ни от кучетата" . Това гласи единият от плакатите, който издигнаха жителите на търговищкото село Бистра, които втори ден протестират срещу отглеждането на много кучета в населеното място.

Хора излязоха в центъра на селото с още послания: „За сигурността и здравето на децата ни", „Къде е нашият глас". Те скандираха „Кучетата вън!", съобщава БТА.

Жители на Бистра искат отговорните институции да предприемат мерки, а стопаните на животните да намерят по-подходящо място за тях извън пределите на селото.

Организаторите на протестната акция Михаела Борисова и Тюркян Веждиева заявиха, че действията им не са насочени срещу животните. „Нямаме нищо против кучетата. Проблемът е в непрекъснатия лай, особено през вечерните часове и през нощта. Хората не могат да спят спокойно, а децата ни живеят в страх", заявиха те. Изказаха се и други жители на Бистра. Неведнъж били подавани сигнали за случаи на нападнати от кучета хора, което допълнително засилва напрежението.

Проверките на община Търговище и Областната дирекция по безопасност на храните не са установили обаче нарушения. Според наличната информация животните се отглеждат в два частни имота, а грижите са на сдружението с нестопанска цел „Лъки и приятели", което се занимава със спасяването и отглеждането на безстопанствени животни.

Деница Костова, която е председател на организацията, заяви, че е наясно със създалото се напрежение, търсят трайно решение на проблема, но и акцентира, че отглежданите в имотите им животни на практика помагат на местната общност, като не ги допускат да скитат из селото.

Представителят на сдружението каза още, че организацията има желание да бъде намерено подходящо пространство за отглеждането на животните извън населеното място. По тази причина са проведени разговори с представители на общините в област Търговище, а паралелно с това се събират и подписи с искане за осигуряване на терен, на който кучетата да бъдат преместени и да продължат да бъдат обгрижвани при добри условия. Към момента обаче подобно решение не е намерено.