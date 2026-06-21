Родопското село Забърдо изпрати войнишки каски и гълъби за мир до Тръмп и Си Дзинпин

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Родопското село Забърдо изпраща войнишки каски и гълъби до световните лидери с послание за мир. Сред получателите са американския президент Доналд Тръмп, папа Лъв XIV и китайския лидер Си Дзинпин-

Това не е първа подобна нестандартна инициатива за селото в Родопите с около 500 жители. Преди една година кметът на селото Валентин Черпоков изпрати до Тръмп сенента: "Ой, Доналд, Доналд, ти, президенте!", която лично той е написал. Изпълнението е на самодейния състав „Евробаби" към местното читалище „Христо Ботев-1938".

Това привлече вниманието на американците и посолството на САЩ изпрати благодарствено писмо за парчето "Ой, Доналд, Доналд, ти, президенте!".

Селото има амбициите да стане "световна столица на мира" и изпраща символични подаръци на седем световни лидери,.

Те представляват войнишки каски с надпис „Peace" и бяло гълъбче - символ на мир.

„Пращам им ги да си ги държат на бюрата и да им напомнят всеки ден. Гълъбът бяга от каската, бяга от войната", обяснява кметът на селото Валентин Черпоков, цитиран от НОВА.

Забърдо иска да е посланик на мира, като още преди четири години на входа на селото беше издигнат петметров паметник-гълъб, изработен от 200 военни каски. „Това е единственият паметник от военни каски в света и с него кандидатстваме за рекордите на Гинес", твърди Черпоков.

Селото вече има опит в международните жестове. Миналата година местните „евробаби" изпратиха песен за Доналд Тръмп, която достигна до Белия дом. Ако някога получат покана отвъд океана, те са готови да тръгнат веднага. „Ще му я изпеем лично на български. И освен този подарък, ще му занесем и родопски подаръци", обещава кметът.