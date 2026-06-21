Туристи чули кучешки лай около Кончето в Пирин

Спасители продължават да търсят изчезналата жена

Туристи са чули кучешки лай в района на Кончето в Пирин, където за последно е била изчезналата Живка Куртева. Жената е тръгнала в събота сутринта от заслона Кончето към Вихрен. В 7,30 ч. си е направила селфи, а след 15 ч. вече не отговаряла на телефона си. Сигнал за изчезването й е подаден малко след 21 ч.

Планински спасители са започнали да я издирват веднага. Районът е огледан с дрон с термокамера. В акцията се включи и военен хеликоптер "Кугър", но от жената няма и следа. На терен продължават да обикалят спасители от Банско заедно с кмета Стойчо Баненски, който е доброволец в отряда на ПСС. Проверяват се всички възможни отклонения по пътеките, както и опасните зони, където е възможно опитната планинарка да е изпаднала в беда.

Телефонът на жената е засечен от клетка, но тя дава периметър от около 10 км.